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Diesel

Petrobras altera política de preços e anuncia 'cartão caminhoneiro'

Petrobras e BR Distribuidora devem criar um cartão de pagamentos para viabilizar compra de diesel a preço fixo nos postos com a bandeira BR

Publicado em 

26 mar 2019 às 15:13

Publicado em 26 de Março de 2019 às 15:13

Bomba de gasolina em posto da Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias
A diretoria da Petrobras aprovou alteração na periodicidade de mudança de preços do diesel, que serão reajustados por períodos não inferiores a 15 dias, segundo informou a estatal nesta terça-feira, 26, em comunicado ao mercado. Ao mesmo tempo, a empresa e a BR Distribuidora anunciaram que desenvolvem uma nova forma de pagamento para os caminhoneiros que deve reduzir a volatilidade dos preços dos combustíveis, batizada de 'cartão caminhoneiro'.
Em fato relevante, as empresas anunciaram que o cartão de pagamentos "viabilizará a compra por caminhoneiros de litros de diesel a preço fixo nos postos com a bandeira BR". O produto será destinado aos autônomos e proprietários de frotas de caminhões.
"O diferencial que se busca é oferecer uma opção aos diversos públicos, que poderá auxiliar na gestão do risco da flutuação de preços ao consumidor", cita o fato relevante da BR Distribuidora. O cartão ainda está em desenvolvimento e as empresas acreditam que a conclusão deverá ocorrer nos próximos 90 dias.
Sobre o reajuste nos preços, a companhia pontuou que continuará a utilizar mecanismos de proteção, como o hedge com o emprego de derivativos, cujo objetivo é preservar a rentabilidade de suas operações de refino.
“Ficam mantidos os princípios que balizam a prática de preços competitivos, como preço de paridade internacional (PPI), margens para remuneração dos riscos inerentes à operação e nível de participação no mercado”, afirmou a empresa.

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