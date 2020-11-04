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Balanço

Pedidos de falência caem para o menor patamar em dez anos, diz Serasa

Segundo a consultoria realizada pela Serasa Experian , foram feitas 754 solicitações de falência de janeiro a setembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:25

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:25

Economia, crise e desenvolvimento
O número de falências em 2020 é ainda 50% menor do registrado nos nove primeiros meses de 2011. Crédito: Freepik
Os pedidos de falência se reduziram ao menor patamar em dez anos, segundo balanço divulgado hoje (4) pela Serasa Experian. Segundo a consultoria, foram feitas 754 solicitações de falência de janeiro a setembro deste ano. No mesmo período de 2019 foram registradas 1.100 pedidos. O número de falências em 2020 é ainda 50% menor do registrado nos nove primeiros meses de 2011.
Para o economista da Serasa Experian. Luiz Rabi, a redução do número de pedidos de falência está ligado a uma mudança de comportamento no mercado. O pedido de falência está caindo em desuso. Antes, quando uma empresa atrasava os pagamentos era muito comum o pedido de falência. Hoje, existem diversas ferramentas que a ajudam a evitar essa medida, explica.
O período de isolamento social também é outro fato que, de acordo com o economista, faz com que as empresas busquem formas diferentes de resolver os seus problemas. Estamos tendo um ano bem diferente em todos os sentidos. Com o isolamento social as empresas tiveram que se redescobrir e inovar, pensando em estratégias para sobreviverem num momento tão difícil, acrescentou.

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