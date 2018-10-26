Paulo Caffarelli pede demissão da presidência do Banco do Brasil

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, a renúncia de Paulo Roberto Caffarelli do comando da instituição Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, a renúncia de Paulo Roberto Caffarelli do comando da instituição a partir do dia 1.º de novembro e sua substituição por Marcelo Augusto Dutra Labuto, atual vice-presidente de Negócios de Varejo do banco.

Marcelo Labuto, de 47 anos, funcionário de carreira do BBI desde 1992, também é presidente do conselho de administração da BB Seguridades Participações.

“O Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Michel Temer, indicou, nesta data, o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto para ocupar o cargo de presidente do BB no lugar do Sr. Paulo Caffarelli”, disse o BB em comunicado.