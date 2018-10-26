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Renúncia

Paulo Caffarelli pede demissão da presidência do Banco do Brasil

A partir do dia 1.º de novembro, cargo será ocupado por Marcelo Augusto Dutra Labuto, atual vice-presidente de Negócios de Varejo da instituição

Publicado em 

26 out 2018 às 11:05

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 11:05

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, a renúncia de Paulo Roberto Caffarelli do comando da instituição Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, a renúncia de Paulo Roberto Caffarelli do comando da instituição a partir do dia 1.º de novembro e sua substituição por Marcelo Augusto Dutra Labuto, atual vice-presidente de Negócios de Varejo do banco.
Marcelo Labuto, de 47 anos, funcionário de carreira do BBI desde 1992, também é presidente do conselho de administração da BB Seguridades Participações.
“O Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Michel Temer, indicou, nesta data, o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto para ocupar o cargo de presidente do BB no lugar do Sr. Paulo Caffarelli”, disse o BB em comunicado.
Caffarelli foi convidado e aceitou, segundo fontes, assumir a presidência-executiva da empresa da meios de pagamentos Cielo.

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