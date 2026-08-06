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Economia (BR)

Parcelamento fora do cartão cresce no Brasil e muda estratégia de vendas digitais

Com o limite do cartão cada vez mais pressionado, consumidores recorrem a formatos alternativos de pagamento e evitam o crédito tradicional

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 14:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 ago 2026 às 14:14
A busca por mais flexibilidade financeira impulsiona a adoção de novas formas de pagamento (Imagem: HstrongART | Shutterstock)
A busca por mais flexibilidade financeira impulsiona a adoção de novas formas de pagamento Crédito: Imagem: HstrongART | Shutterstock

O crescimento dos meios alternativos de pagamento vem mudando a forma como as empresas vendem produtos e serviços no ambiente digital. Em segmentos de maior valor, como cursos, mentorias e infoprodutos, consumidores passaram a buscar opções que não comprometam o limite do cartão de crédito, enquanto empresas investem em modalidades como boleto parcelado e modelos híbridos com Pix para reduzir desistências na hora da compra.

Segundo o especialista financeiro Reinaldo Boesso, CEO e cofundador da TMB, fintech especializada em soluções de crédito e parcelamento para o mercado de educação digital, essa mudança acompanha uma transformação no comportamento do consumidor brasileiro.

“Existe intenção de compra , mas muitas vezes ela não se concretiza porque o consumidor prefere preservar o limite do cartão ou simplesmente não possui crédito disponível. Por isso, modalidades como o boleto parcelado ganharam espaço. Porém, elas exigem uma estrutura robusta de análise de crédito e gestão de risco”, afirma.

Dados divulgados pelo Banco Central mostram que o Pix respondeu por 54,7% de todas as transações de pagamento realizadas no segundo semestre de 2025, consolidando sua liderança entre os meios de pagamento no país. No mesmo período, os cartões de crédito, débito e pré-pago responderam por 30,4% das operações, demonstrando que os consumidores passaram a combinar diferentes formas de pagamento conforme suas necessidades e possibilidades financeiras .

Mais flexibilidade, mas também mais responsabilidade

Na avaliação de Reinaldo Boesso, oferecer novas formas de pagamento deixou de ser apenas uma estratégia comercial. “Hoje, a empresa precisa pensar na operação como um todo. Não basta disponibilizar mais uma opção de pagamento. É necessário avaliar risco de crédito, inadimplência, prevenção a fraudes e capacidade de cobrança . Caso contrário, o aumento das vendas pode ser acompanhado por um crescimento da inadimplência”, explica.

Quando existe uma alternativa de parcelamento fora do cartão, a decisão de compra costuma se tornar mais fácil (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Quando existe uma alternativa de parcelamento fora do cartão, a decisão de compra costuma se tornar mais fácil Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Facilidade na decisão de compra

O especialista destaca que essa mudança é ainda mais perceptível no mercado de educação digital, no qual cursos, mentorias e programas de capacitação costumam ter valores elevados. “Muitos consumidores desejam adquirir um curso ou uma mentoria, mas preferem manter o limite do cartão disponível para despesas inesperadas. Quando existe uma alternativa de parcelamento fora do cartão, a decisão de compra costuma se tornar mais fácil. O importante é que esse acesso aconteça com critérios técnicos e responsabilidade financeira”, comenta.

Reinaldo Boesso ressalta que o crescimento dessas modalidades acompanha a evolução do comportamento do consumidor, que passou a escolher o meio de pagamento de acordo com seu planejamento financeiro, e não apenas pela disponibilidade de crédito.

Tendência é um mercado com diferentes formas de pagamento

Na avaliação de Reinaldo Boesso, o futuro dos pagamentos será marcado pela convivência entre diferentes modalidades. Cartão de crédito, Pix, boleto parcelado e outros formatos deverão coexistir para atender perfis variados de consumidores e diferentes modelos de negócio.

“O consumidor quer liberdade para escolher como pagar. Empresas que conseguirem oferecer diferentes alternativas sem perder o controle financeiro terão maior capacidade de conversão, menor risco operacional e mais sustentabilidade no longo prazo”, conclui.

Por Carolina Lara

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