Parcelamento fora do cartão cresce no Brasil e muda estratégia de vendas digitais

O especialista destaca que essa mudança é ainda mais perceptível no mercado de educação digital, no qual cursos, mentorias e programas de capacitação costumam ter valores elevados. “Muitos consumidores desejam adquirir um curso ou uma mentoria, mas preferem manter o limite do cartão disponível para despesas inesperadas. Quando existe uma alternativa de parcelamento fora do cartão, a decisão de compra costuma se tornar mais fácil. O importante é que esse acesso aconteça com critérios técnicos e responsabilidade financeira”, comenta.