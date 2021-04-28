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Crise da Covid

Para Guedes, reação à segunda onda foi a criação de 184 mil novos empregos

Ministro destaca que o setor de serviços, fortemente golpeado pela pandemia, foi o grande destaque com a criação de 95.553 postos formais

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 13:23
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
O ministro da EconomiaPaulo Guedes, destacou nesta quarta-feira, 28, que o Brasil já ultrapassou o nível de emprego formal que pré-pandemia. O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo 184.140 carteiras assinadas em março, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado dos três primeiros meses de 2021, o saldo é positivo em 837.074 vagas.
"Excelentes notícias novamente no front da economia. Todos os setores e regiões criaram empregos. Ao contrário da primeira onda que nos atingiu ano passado e destruiu 276 mil empregos em março, a nossa reação à segunda onda foi a criação de 184 mil novos empregos no setor formal", afirmou o ministro da Economia.
Guedes destacou que o setor de serviços, que havia sido fortemente golpeado pela pandemia, foi o grande destaque com a criação de 95.553 postos formais. "O último setor da economia que estava no chão se levantou", completou.

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