ES cria 4.306 vagas de emprego de carteira assinada em março

Emprego: construção civil abriu 627 oportunidades no último mês Crédito: Skeeze/Pixabay

Espírito Santo criou 4.306 vagas de emprego de carteira assinada em março, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta manhã pela Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia . No mesmo mês do ano passado, o Estado havia fechado 4.573 empregos.

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Os dados mostram que, ao todo, a economia capixaba abriu 15.969 postos de trabalho formais em pleno avanço da segunda e terceira onda da pandemia do novo coronavírus

As estatísticas do mercado de trabalho do governo federal, no entanto, não traz um retrato amplo do desemprego, pois avalia apenas as empresas que estão ativas no E-Social, além de excluir os negócios que atuam na informalidade.

O Caged também mostra também que em março de 2020 o Estado tinha um estoque de 735.244 postos de trabalho. Já em março deste ano, o número total de empregados de carteira assinada saltou para 757.472.

Apesar do bom resultado de março deste ano, os dados podem não ter sentido os impactos da nova quarentena que começou no Espírito Santo na metade do mês, após uma alta dos casos de Covid-19 por conta da variante britânica que está se espalhando pelo Estado.