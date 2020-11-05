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País precisa se estruturar para pagar dívida da pandemia, diz Tesouro

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, já tem novas estimativas aproximando o rombo previsto para este ano a R$ 900 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 18:43

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 18:43

Bruno Funchal assume o comando do Tesouro Nacional no dia 31 de julho de 2020
Bruno Funchal assume o comando do Tesouro Nacional no dia 31 de julho de 2020 Crédito: Tonico/Assembleia Legislativa do ES
O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, disse nesta quinta-feira (5), que o Brasil precisa se estruturar para pagar a dívida contratada pelo governo para bancar as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Na semana passada, o Tesouro divulgou a projeção de que a dívida bruta do governo geral (DBGG) encerre 2020 em 96,0% do PIB, bem acima dos 75,8% verificados no fim do ano passado.
A dívida deve passar a marca dos 100% do PIB em 2025.
Segundo Funchal, já tem novas estimativas aproximando o rombo previsto para este ano a R$ 900 bilhões.

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