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Trimestre

País perdeu 2,6 milhões de pessoas contribuindo à Previdência Social

Na passagem do trimestre encerrado em fevereiro para o trimestre terminado em maio, foram exterminadas 2,522 milhões de vagas

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 14:17
Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho
Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva
A pandemia do novo coronavírus também prejudicou a contribuição para a Previdência Social no País. Em apenas um trimestre, 2,6 milhões de trabalhadores deixaram de contribuir para a previdência, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na passagem do trimestre encerrado em fevereiro para o trimestre terminado em maio, foram exterminadas 2,522 milhões de vagas com carteira assinada no setor privado.
Em um ano, 2,119 milhões de postos de trabalho formais foram extintos.
O total de vagas com carteira assinada no setor privado recuou para 31,1 milhões no trimestre terminado em maio, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012.

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