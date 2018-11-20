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Imposto

Pagamento do IPVA de 2019 começa em março

Assim como em 2018, boletos não serão enviados para o endereço do contribuinte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:48

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:48

Crédito: Arquivo
Os proprietários de veículos no Espírito Santo devem ficar atentos e começarem a se planejar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019. O calendário de pagamento começa em março do ano que vem, sendo que as datas de vencimento variam de acordo com o final da placa. (Veja a tabela no fim da matéria)
O cronograma de vencimentos foi publicado nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial do Estado. Donos de caminhões, ônibus e micro-ônibus terão a cota única ou a primeira parcela do IPVA com vencimento a partir do dia 13 de março.
Já os proprietários de veículos leves (automóveis, caminhonetas, utilitários e motocicletas) vão começar a pagar a partir de abril. A cota única ou a primeira parcela terão vencimentos entre os dias 8 e 22 de abril, de acordo com a placa.
DESCONTO
Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), os proprietários que efetuarem o pagamento em cota única até a data do primeiro vencimento terão 5% de desconto. 
Os proprietários de veículos leves poderão parcelar o IPVA em quatro vezes. Já os proprietários de veículos pesados poderão dividir o IPVA em duas parcelas.
BOLETOS
Assim como neste ano, os  boletos não serão enviados para o endereço do contribuinte. O Documentos Únicos de Arrecadação (DUA) para pagamento do IPVA estará disponível a partir de janeiro de 2019 no site da Sefaz ou no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
O IPVA é calculado sobre valor de mercado dos veículos de acordo com pesquisa elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)  a alíquota é de 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores. Para carros de passeio e caminhonetes e embarcações a alíquota é de 2%.

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