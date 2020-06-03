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Coronavírus

Pacote de socorro às companhias aéreas divide opiniões no governo

Até o momento, todas as medidas de apoio ao setor foram tomadas pelo Ministério da Infraestrutura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 11:26

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 11:26

Avião da companhia aérea Azul
Avião da companhia aérea Azul Crédito: Rafael Nunes/Divulgação
Enquanto o setor aéreo queima caixa com os aviões parados em meio à pandemia do novo coronavírus, ainda há pontas soltas na negociação do plano de socorro desenhado pelo governo Bolsonaro pelo BNDES.
No segmento, o recurso é visto como insuficiente. E há, dentro do próprio governo, quem concorde que R$ 2 bilhões é pouco e que a liberação do dinheiro está demorando.
Até o momento, todas as medidas de apoio ao setor foram tomadas pelo Ministério da Infraestrutura. Pessoas familiarizadas com o assunto dizem que é uma preocupação da pasta garantir a sobrevivência das maiores empresas do setor.

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O ministério comandado por Tarcísio de Freitas, no entanto, não tem ingerência direta sobre o desenho do pacote, que está a cargo do BNDES e do Ministério da Economia, resistentes a liberar recursos públicos a grandes empresas.
"O governo não vai pegar dinheiro público, dinheiro que falta para saúde e educação, e simplesmente salvar uma grande empresa, não é assim. É da vida ser abatido, é do mercado", disse Guedes em abril.
Ao BNDES, o recado dado pela equipe econômica foi de que a prioridade deveria ser salvar pequenas e médias empresas por meio dos programas de crédito subsidiado, como o Pronampe.

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MP poderá ser utilizada na ajuda das aéreas

Integrantes da pasta da Infraestrutura têm buscado o diálogo com a equipe econômica para buscar que os recursos sejam maiores e cheguem às aéreas o quanto antes, mas ainda há entraves.
Na busca por mais recursos, as companhias aéreas pediram ao BNDES que créditos tributários pudessem ser usados como garantias, por exemplo.
O pedido foi repassado ao Ministério da Economia, que estuda se deve ou não aceitar uma parcela dos créditos.
Procuradas, as pastas não se manifestaram sobre o tema.

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