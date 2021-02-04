Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pacheco pede encontro com Guedes para discutir impasse sobre auxílio emergencial
Solução

Pacheco pede encontro com Guedes para discutir impasse sobre auxílio emergencial

Para Pacheco, é preciso discutir a "compatibilização da necessidade de assistência social com a responsabilidade fiscal"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 11:41

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 11:41

Senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente eleito do Senado Federal, concede entrevista coletiva
Senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente eleito do Senado Federal, concede entrevista coletiva Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pediu um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o impasse do auxílio emergencial. O Congresso pressiona pela retomada do benefício, mas cobra do governo uma solução que respeite o teto de gastos, regra que limita o crescimento de despesas federais.
Para Pacheco, é preciso discutir a "compatibilização da necessidade de assistência social com a responsabilidade fiscal". A declaração foi dada após café da manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).
"Temos ambos, tanto eu quanto o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, absoluto compromisso de entregar à sociedade, especialmente a essa camada mais vulnerável em decorrência da pandemia, algum programa social que possa socorrê-los", disse o presidente do Senado.

Veja Também

Previsão de concluir reforma tributária é de 6 a 8 meses, diz Pacheco

O presidente da Câmara destacou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial "vai dar muita cobertura" no Orçamento de 2021 para a acomodação de novas despesas, respeitando o teto de gastos. O Orçamento ainda não foi votado no Congresso Nacional.
Pacheco afirmou que a Comissão Mista de Orçamento (CMO), responsável por analisar o projeto antes do plenário, deve ser instalada na próxima terça-feira (9).
Após o café da manhã, os parlamentares reforçaram o compromisso de a Câmara agilizar a apreciação da reforma administrativa e o Senado avançar com a discussão da PEC Emergencial.
Entre os itens da PEC, está a previsão de corte de gastos para abrir espaço no teto, incluindo redução de jornada e salário no funcionalismo público, medida que enfrenta resistência entre os congressistas.

Veja Também

Volta de auxílio emergencial "vai quebrar o Brasil", diz Bolsonaro em "live"

Para estender auxílio, gastos terão de ser cortados, diz Mourão

Guedes diz que auxílio emergencial pode voltar se vacinação fracassar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados