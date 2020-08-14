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Oi tem prejuízo líquido atribuído a controladores de R$ 3,409 bi no 2º tri

Em informe de resultados, a operadora explica que compõem o número o resultado operacional antes do resultado financeiro e dos tributos (Ebit) negativo em R$ 366 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 09:46

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 09:46

Calculadora
Operadora Oi registrou no segundo trimestre deste ano prejuízo líquido consolidado de R$ 3,409 bilhões Crédito: Pixabay
A Oi, em recuperação judicial, registrou no segundo trimestre deste ano prejuízo líquido consolidado de R$ 3,409 bilhões no critério atribuído aos controladores. O dado é 118,7% pior do que no mesmo intervalo do ano passado.
Em informe de resultados na madrugada desta sexta-feira (14), a operadora explica que compõem o número o resultado operacional antes do resultado financeiro e dos tributos (Ebit) negativo em R$ 366 milhões (maior que o negativo de R$ 298 milhões no mesmo período do ano passado), o resultado financeiro líquido também negativo, de R$ 3,127 bilhões (127% pior), além de uma despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social de R$ 1 milhão.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado de rotina da companhia caiu 15%, para R$ 1,359 bilhão, e a margem ficou em 29,9% ante 31,4% há um ano.
A receita líquida consolidada foi de R$ 4,544 bilhões, 10,8% menor do que no mesmo período do ano passado.
Na operação Brasil somou R$ 4,490 bilhões, queda de 11,0%, ao passo que as operações internacionais (África e Timor Leste) cresceram 19,7% para R$ 54 milhões.

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