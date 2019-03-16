O destino dos empregados da Infraero após venda do Aeroporto de Vitória

Passageiros transitam no saguão do novo aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Com a privatização dos aeroportos de Vitória e de Macaé surge a preocupação em relação ao destino dos funcionários que hoje são contratados pela Infraero para atuar nesses locais. Por isso, além dos R$ 437 milhões pagos para assumir a administração dos dois terminais aeroportuários, a empresa suíça Zurich Airport, vencedora do leilão, pagará outros R$ 56 milhões à Infraero, que serão aplicados em um Plano de Desligamento Voluntário em benefício dos funcionários da estatal no Sudeste do país.

A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Aviação (Anac), que é responsável pelo contrato com a Zurich Airport. Segundo a Anac, trata-se de uma ajuda de custos, já que durante o período de transição da administração dos aeroportos, a empresa concessionária - neste caso a Zurich - deve estabelecer uma equipe que assuma as responsabilidades dos aeroportos sem afetar as operações.

OUTRAS OPÇÕES

Além da opção de desligamento voluntária, a Infraero também informa que está oferecendo aos funcionários outras opções, como a aposentadoria voluntária, a cessão para outros órgãos públicos ou, ainda, a transferência para a nova operadora dos aeroportos. Entre os profissionais com chance de ficar com a concessionária estão os controladores de tráfego aéreo.

“Até a conclusão do processo de transição para os novos operadores aeroportuários, a Diretoria Executiva da Infraero e as equipes avançadas em cada localidade darão todo o suporte a seu quadro funcional, para que siga desenvolvendo atividades com excelência e para que tenha, sobretudo, tranquilidade neste momento de transição de carreira”, ressaltou a Infraero em nota.

DESMEMBRAMENTO

Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, a Infraero deverá ser extinta durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), “atendendo às diretrizes macroeconômicas do governo de redução do Estado”, conforme declarou ele à Folha de São Paulo em janeiro deste ano. A previsão é que isso ocorra após o final da sexta e da sétima rodada de concessão dos aeroportos, que ocorrerão em 2021.