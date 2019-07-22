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Viagens aéreas

Número de passageiros no Aeroporto de Vitória sobe 170 mil no 1º semestre

Crescimento foi de 12% em relação ao mesmo período do ano passado
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

22 jul 2019 às 18:48

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 18:48

Aeroporto recebeu mais de 1,6 milhão de viajantes neste ano Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
O Aeroporto de Vitória terminou o primeiro semestre de 2019 com um aumento de 170 mil passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto que no ano passado o Eurico de Aguiar Salles registrou 1.439.979 passageiros, em 2019 o número passou para 1.610.336 viajantes – um crescimento de 12%.
O superintendente do aeroporto, Kleyton Peixoto Mendes, afirma que a Infraero trabalha diariamente para proporcionar serviços de qualidade aos passageiros. "A nossa intenção é levar a melhor experiência aos usuários do aeroporto para que estes números sejam ainda mais expressivos", ressalta.
> Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país
Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, somente em 2018, o Aeroporto de Vitória contabilizou mais de 3 milhões entre embarques e desembarques. Atualmente, três companhias aéreas contam com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.
Transição
Neste segundo semestre deve começar a transição da administração da Infraero para a Zurich Airport, empresa que venceu a concessão para administrar o aeroporto pelos próximos 30 anos. A empresa também será responsável pela operação do Aeroporto de Macaé (RJ).
> O que você precisa saber sobre o leilão do Aeroporto de Vitória
A Zurich venceu o leilão ao dar um lance de R$ 437 milhões, valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões estabelecido pelo governo federal.

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