Número de passageiros no Aeroporto de Vitória sobe 170 mil no 1º semestre

Aeroporto recebeu mais de 1,6 milhão de viajantes neste ano Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

Aeroporto de Vitória terminou o primeiro semestre de 2019 com um aumento de 170 mil passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto que no ano passado o Eurico de Aguiar Salles registrou 1.439.979 passageiros, em 2019 o número passou para 1.610.336 viajantes – um crescimento de 12%.

O superintendente do aeroporto, Kleyton Peixoto Mendes, afirma que a Infraero trabalha diariamente para proporcionar serviços de qualidade aos passageiros. "A nossa intenção é levar a melhor experiência aos usuários do aeroporto para que estes números sejam ainda mais expressivos", ressalta.

Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, somente em 2018, o Aeroporto de Vitória contabilizou mais de 3 milhões entre embarques e desembarques. Atualmente, três companhias aéreas contam com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.

Transição

Neste segundo semestre deve começar a transição da administração da Infraero para a Zurich Airport, empresa que venceu a concessão para administrar o aeroporto pelos próximos 30 anos. A empresa também será responsável pela operação do Aeroporto de Macaé (RJ).