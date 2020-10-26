Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Nubank reconhece erro e anuncia medida para elevar presença de negros na equipe
Repercussão

Nubank reconhece erro e anuncia medida para elevar presença de negros na equipe

A companhia diz ter firmado acordo com o Instituto Identidades do Brasil como primeiro passo em sua transformação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 08:29

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:29

Nubank vai manter funcionários trabalhando em casa
Os fundadores do Nubank afirmam que a equipe de recrutamento dedicada a ampliar a inclusão na companhia irá dobrar de tamanho Crédito: Divulgação/Nubank
Após a repercussão negativa da entrevista da cofundadora do Nubank Cristina Junqueira ao programa "Roda viva" na última semana, em que a executiva disse que a empresa não poderia se nivelar por baixo para buscar maior diversidade racial, a companhia anunciou medidas para ampliar a participação de negros na empresa.
Em texto assinado por seus fundadores com o título "O Nubank Errou", a companhia diz ter firmado acordo com o Instituto Identidades do Brasil como primeiro passo em sua transformação. Os empresários afirmam que o objetivo é ampliar o entendimento sobre o tema, firmar o engajamento público e acelerar a promoção da igualdade racial.
Os fundadores do Nubank também afirmam que a equipe de recrutamento dedicada a ampliar a inclusão na companhia irá dobrar de tamanho.
Os empresários dizem estar desenhando uma agenda real com ações concretas e ambiciosas de transformação na área de diversidade racial, que será apresentada em novembro.

Veja Também

Procon-SP notifica Nubank e Mercado Pago após reclamações sobre Pix

Nubank compra Easynvest e entra no mercado de investimentos

Auxílio emergencial que "sumiu" de Nubank e PicPay voltou para a Caixa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados