Nubank perde R$ 100 mi em 2018, mas dobra receita

Empresas de cartão de crédito divulgou o relatório financeiro de 2018 Crédito: Estadão

A fintech brasileira Nubank fechou o ano de 2018 com prejuízo líquido de R$ 100,3 milhões, segundo divulgou nesta sexta-feira, 29,a própria companhia em seu balanço financeiro anual. As perdas, segundo a fintech, foram 14% menores que em 2017. A empresa divulgou ainda que aumentou sua base de usuários em 93% no ano passado, chegando a 5,9 milhões de clientes de seu cartão de crédito roxo.

Apesar de não ser uma empresa de capital aberto, cuja divulgação periódica dos resultados financeiros é obrigatória, o Nubank tem adotado a prática de compartilhar em seu site detalhes sobre a operação para ganhar confiança do mercado.

No relatório, a companhia disse que registrou R$ 1,23 bilhão em receitas em 2018, uma conta feita com a soma entre o faturamento operacional e financeiro (juros e rendimentos). O valor, diz a companhia, é 2,2 vezes superior aos R$ 567,3 milhões registrados em 2017. Por outro lado, as despesas operacionais do Nubank também subiram em 2018: os gastos foram 82% maiores que em 2017 – a empresa não detalhou os motivos.

Outro destaque registrado pela startup ao longo do ano passado foi o crescimento da NuConta, nome dado ao serviço de conta digital da empresa. Lançada em maio para o público em geral, a NuConta tem 3 milhões de clientes e registrou um valor total de depósitos de R$ 2,43 bilhões. Além de cartão de crédito, alguns usuários da conta digital já tem tido acesso a operações de cartão de débito e empréstimos pessoais pelo serviço.

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