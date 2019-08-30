Nova política: Petrobras pode se tornar grande pagadora de dividendos

fez uma mudança importante na sua política de remuneração aos acionistas, o que deve a credenciar para se tornar uma grande pagadora de proventos, colocando-a entre as maiores da. A alteração foi aprovada pelo conselho de administração da empresa nesta semana. No entanto, especialistas pedem paciência aos investidores, uma vez que, para que a nova tabela entre em vigor, a companhia precisa reduzir seu endividamento bruto abaixo de R$ 60 bilhões. E, segundo os analistas do mercado, isso não deve acontecer antes de 2021.