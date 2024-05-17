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Proposta do governo

Nova medida vai flexibilizar lei de licitações em casos de calamidade

Anúncio foi feito durante reunião de presidente Lula e ministros com prefeitos do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (17)

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 19:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2024 às 19:33
BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional para flexibilizar a lei de licitações, de forma a facilitar contratações pelo poder público em momentos de calamidade pública.
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) durante uma reunião virtual do presidente Lula e seus ministros com prefeitos do Rio Grande do Sul, estado que enfrenta uma calamidade climática, com fortes chuvas e enchentes que já causaram 154 mortes.
Imagens aéreas de Porto Alegre, após inundações causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul
Imagens aéreas de Porto Alegre, após inundações causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto/Secom-RS
A mudança na lei de licitações foi anunciada pela ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviço Público), que argumentou que a medida tem o objetivo de dar mais segurança jurídica aos gestores para tomarem decisões em momentos críticos.
"A gente vai enviar uma medida provisória para o Congresso para flexibilizar regras de contratação em situações como essa [do Rio Grande do Sul], e estamos fazendo de uma forma que não seja só para essa situação", afirmou a ministra.
"Estamos propondo algo para outras situações semelhantes, que pode ser uma legislação perene no Brasil para situações de calamidade, como os senhores estão vivendo nesse momento, e que dê segurança aos gestores para atuar da forma mais célere possível", completou.
A ministra acrescentou que a alteração vai flexibilizar regras de contratações que contemplem contratos, obras e serviços de engenharia de uma forma mais ampla.
"Estamos aperfeiçoando o que foi pensado na pandemia para melhorar a legislação. Nossa ideia é simplificar e permitir que os senhores possam atuar com segurança jurídica quando forem tomar atos de gestão e enfrentar essa situação de forma muito célere", acrescentou.
O Rio Grande do Sul vem sendo atingido há mais de duas semanas por uma calamidade climática, que deixou centenas de municípios inundados e um total de 154 mortos.
Durante a sua breve fala, o presidente Lula disse que é necessário estabelecer com os prefeitos uma "relação muito fiel, honesta e verdadeira".

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