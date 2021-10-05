Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Nova ferramenta monitora combustíveis e compara reajustes com salário mínimo
Monitor dos Preços dos Combustíveis

Nova ferramenta monitora combustíveis e compara reajustes com salário mínimo

A ferramenta foi elaborada pelo economista Eric Gil Dantas, com o objetivo de facilitar a visualização da escalada dos preços dos combustíveis em um contexto de alta inflação

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 17:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 17:47
Abastecimento de combustível: preço do litro da gasolina nas bombas do ES chegou a R$ 6,44
Nova ferramenta tem o propósito de monitorar combustíveis e comparar o reajustes com o salário mínimo Crédito: Senivpetro/Freepik
O Observatório Social da Petrobrás (OSP) lançou, nesta terça-feira (5), o Monitor dos Preços dos Combustíveis. A ferramenta vai registrar o preço médio cobrado ao consumidor final pelo gás liquefeito de petróleo (GLP) de uso residencial, o gás de cozinha; pela gasolina comum; óleo diesel S-10; gás natural veicular (GNV) e etanol no país. A atualização será semanal. Além de informar os preços, a ferramenta vai comparar também os reajustes dos combustíveis com o crescimento do salário mínimo.
Segundo o monitor, a média histórica de preço do GLP é de R$ 72,43. Atualmente, o gás é vendido a um valor 36% superior à média. Já a gasolina comum está 20% acima do preço médio; o diesel S-10, 18%; o GNV, 37%; e o etanol, 42% mais caro.
A ferramenta foi elaborada pelo economista Eric Gil Dantas, do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps), com o objetivo de facilitar a visualização da escalada dos preços dos combustíveis em um contexto de alta inflação. Para isso, utiliza informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que transforma em valores reais deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
"Desde que o governo impôs à Petrobrás a política do Preço de Paridade de Importação (PPI), em 2016, os valores dos derivados de petróleo no país têm tendência de alta, alcançando em 2021 um patamar completamente fora da realidade do povo brasileiro. É um pesadelo o litro da gasolina custar R$ 7 e o botijão de gás de cozinha, R$ 100", afirma o economista.

A ferramenta, que pode ser acessada pelo site do Observatório, mostra que há 16 meses seguidos é registrado aumento do preço médio nacional do GLP, enquanto o GNV sofre reajuste contínuo há 11 meses e faz cinco meses que a gasolina e o diesel sobem consecutivamente. O início da série é julho de 2001, quando a ANP começou a contabilizar os valores. No caso dos diesel S-10, a série começa em dezembro de 2012, quando a venda do combustível passou a ser obrigatória.

"Em janeiro de 2015, o preço de um botijão de 13kg de GLP representava 5,7% de um salário mínimo. Hoje ele equivale a 9%", destaca Dantas.

Veja Também

Lira discute com oposição propostas para conter alta dos combustíveis

Bolsonaro recebe Guedes e Lira para discutir preço de combustíveis

Guedes defende solução responsável para preço de combustíveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Salário mínimo Combustível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados