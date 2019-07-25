Nova fábrica de colchões em Colatina deve gerar mais de 300 empregos

Carteira de trabalho: vagas de emprego em Colatina Crédito: Divulgação

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deve abrir 180 postos de trabalho na construção e operação. As obras devem começar no primeiro semestre de 2020, com previsão de início do funcionamento para dezembro do mesmo ano. A instalação de uma fábrica de colchões emno Noroeste do Espírito Santo, deve abrir 180 postos de trabalho na construção e operação. As obras devem começar no primeiro semestre de 2020, com previsão de início do funcionamento para dezembro do mesmo ano.

Além das oportunidades diretas, a Ecopremium Colchões estima que a nova unidade deve gerar de 150 a 200 empregos indiretos na cidade. O investimento para implantar a indústria será de R$ 12 milhões.

Segundo a assessoria da empresa, dos 180 empregos diretos, 80 pessoas devem trabalhar diretamente na construção da fábrica, que terá 9.600 m² e ficará localizada no bairro Maria das Graças. Já a operação da indústria deve demandar de 60 a 100 trabalhadores.

O processo seletivo para a contratação dos funcionários deverá acontecer pouco antes do início da operação, também no segundo semestre de 2020. A seleção será feita por meio da triagem de currículos, com posterior contato com os candidatos e realização de entrevistas pessoais e testes técnicos, bem como a negociação de salários.

POR QUE COLATINA?

A decisão de investir em Colatina acabou desbancando outros quatro municípios do Estado que também estavam cotados para receber a nova indústria: Linhares, Vila Velha, Serra e Guarapari.

Sudene), que possui incentivos fiscais federais. De acordo com a própria empresa, a localização geográfica teve grande influência, já que a cidade se encontra dentro da área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (), que possui incentivos fiscais federais.

Outros incentivos estaduais e municipais ofertados também contribuíram para a decisão, que ainda levou em conta fatores socioeconômicos de Colatina. “A cidade tem uma infraestrutura excelente e é referência em saúde pública, segurança e educação. Além disso, a classe empresarial local é bem integrada”, esclareceu a empresa.

O acordo que selou a parceria entre a Prefeitura de Colatina e a Ecopremium Colchões aconteceu na sede do Executivo Municipal, na terça-feira (23).