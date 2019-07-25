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Oportunidade

Nova fábrica de colchões em Colatina deve gerar mais de 300 empregos

Grupo vai investir R$ 12 milhões em indústria que começará a ser construída no ano que vem. A previsão é de 180 empregos diretos e de 150 a 200 indiretos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jul 2019 às 21:59

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 21:59

Carteira de trabalho: vagas de emprego em Colatina Crédito: Divulgação
A instalação de uma fábrica de colchões em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deve abrir 180 postos de trabalho na construção e operação. As obras devem começar no primeiro semestre de 2020, com previsão de início do funcionamento para dezembro do mesmo ano.
Além das oportunidades diretas, a Ecopremium Colchões estima que a nova unidade deve gerar de 150 a 200 empregos indiretos na cidade. O investimento para implantar a indústria será de R$ 12 milhões.
Segundo a assessoria da empresa, dos 180 empregos diretos, 80 pessoas devem trabalhar diretamente na construção da fábrica, que terá 9.600 m² e ficará localizada no bairro Maria das Graças. Já a operação da indústria deve demandar de 60 a 100 trabalhadores. 
O processo seletivo para a contratação dos funcionários deverá acontecer pouco antes do início da operação, também no segundo semestre de 2020. A seleção será feita por meio da triagem de currículos, com posterior contato com os candidatos e realização de entrevistas pessoais e testes técnicos, bem como a negociação de salários.
POR QUE COLATINA?
A decisão de investir em Colatina acabou desbancando outros quatro municípios do Estado que também estavam cotados para receber a nova indústria: Linhares, Vila Velha, Serra e Guarapari.
De acordo com a própria empresa, a localização geográfica teve grande influência, já que a cidade se encontra dentro da área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que possui incentivos fiscais federais.
Outros incentivos estaduais e municipais ofertados também contribuíram para a decisão, que ainda levou em conta fatores socioeconômicos de Colatina. “A cidade tem uma infraestrutura excelente e é referência em saúde pública, segurança e educação. Além disso, a classe empresarial local é bem integrada”, esclareceu a empresa.
O acordo que selou a parceria entre a Prefeitura de Colatina e a Ecopremium Colchões aconteceu na sede do Executivo Municipal, na terça-feira (23).
Atualmente, a empresa conta com duas unidades de produção na Grande Vitória e um faturamento previsto de aproximadamente R$ 6 milhões para este ano. 

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Colatina Empregos (ES) indústria
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