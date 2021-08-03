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Mais de US$ 1 milhão

Newmark: Brasil deve ganhar mais 100 mil novos milionários até 2025

Os super-ricos, com patrimônio de mais de US$ 30 milhões, devem crescer 23% até 2025 no país e chegar a pouco mais de 6 mil pessoas

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 16:06
Dinheiro, cédulas, saque, moeda, real
Brasil deve ganhar mais 100 mil novos milionários até 2025, segundo consultoria britânica Newmark Crédito: Pixabay
O número de brasileiros com patrimônio de mais de US$ 1 milhão pode chegar a 481 mil em 2025, crescimento de 29% em relação a 2020 (373 mil), mostram estimativas da consultoria britânica Newmark, em relatório. Os super-ricos, com patrimônio de mais de US$ 30 milhões, devem crescer 23% até 2025 no país e chegar a pouco mais de 6 mil pessoas.
Para chegar a essas estimativas, um time de engenheiros da consultoria criou um modelo que estima a população de milionários a partir de informações passadas por mais de 600 fontes pelo mundo, incluindo áreas de private dos bancos, family offices e consultores. O levantamento considera o patrimônio líquido incluindo a principal residência (mais valiosa).
"A vacinação é um sinal positivo e que marca o início de um novo ciclo econômico em um mundo pós-pandêmico. A projeção para 2021 é que a população com mais de US$ 1 milhão continue crescendo", disse Mariana Hanania, diretora de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark.
O crescimento dos ricos e super-ricos será ainda maior na China. O estudo sugere um impressionante aumento de 56% até 2025, atingindo a marca de 9 milhões de pessoas com mais de US$ 1 milhão. Os super-ricos na China devem superar pela primeira vez a marca de 100 mil pessoas até 2025. Nos EUA, o número de super-ricos estará em 223.955 em 2025.
Dados do levantamento mostram, porém, que o número de pessoas com mais de US$ 1 milhão encolheu no Brasil durante a pandemia. Segundo Hanania, isso pode ter a ver com o fato do real ter se desvalorizado frente ao dólar - o critério de corte da pesquisa, afinal, é em moeda americana. E também ajuda a entender a preferência pelas compras de produtos de luxo em reais.
"A variação cambial em 2019 ficou entre R$ 3,98 e R$ 4,26, enquanto no intervalo da pesquisa em 2020, o dólar variou em mais de R$ 5,28 e R$ 5,78", disse ela, acrescentando que a flutuação da moeda também provoca baixas no número de milionários, especialmente na Rússia. "A pandemia também foi citada como o principal motivo para as quedas."

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