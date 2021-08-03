Newmark: Brasil deve ganhar mais 100 mil novos milionários até 2025

Brasil deve ganhar mais 100 mil novos milionários até 2025, segundo consultoria britânica Newmark Crédito: Pixabay

O número de brasileiros com patrimônio de mais de US$ 1 milhão pode chegar a 481 mil em 2025, crescimento de 29% em relação a 2020 (373 mil), mostram estimativas da consultoria britânica Newmark, em relatório. Os super-ricos, com patrimônio de mais de US$ 30 milhões, devem crescer 23% até 2025 no país e chegar a pouco mais de 6 mil pessoas.

Para chegar a essas estimativas, um time de engenheiros da consultoria criou um modelo que estima a população de milionários a partir de informações passadas por mais de 600 fontes pelo mundo, incluindo áreas de private dos bancos, family offices e consultores. O levantamento considera o patrimônio líquido incluindo a principal residência (mais valiosa).

"A vacinação é um sinal positivo e que marca o início de um novo ciclo econômico em um mundo pós-pandêmico. A projeção para 2021 é que a população com mais de US$ 1 milhão continue crescendo", disse Mariana Hanania, diretora de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark.

O crescimento dos ricos e super-ricos será ainda maior na China . O estudo sugere um impressionante aumento de 56% até 2025, atingindo a marca de 9 milhões de pessoas com mais de US$ 1 milhão. Os super-ricos na China devem superar pela primeira vez a marca de 100 mil pessoas até 2025. Nos EUA, o número de super-ricos estará em 223.955 em 2025.

Dados do levantamento mostram, porém, que o número de pessoas com mais de US$ 1 milhão encolheu no Brasil durante a pandemia. Segundo Hanania, isso pode ter a ver com o fato do real ter se desvalorizado frente ao dólar - o critério de corte da pesquisa, afinal, é em moeda americana. E também ajuda a entender a preferência pelas compras de produtos de luxo em reais.