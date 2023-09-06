  • Nestlé está próxima de confirmar a compra da Kopenhagen
Mercado de alimentação

Nestlé está próxima de confirmar a compra da Kopenhagen

Atualmente, a marca de chocolates é controlada pela gestora americana Advent
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 17:05

SÃO PAULO - A Nestlé está muito próxima de concluir a compra da marca de chocolates Kopenhagen. O contrato, contudo, ainda não foi assinado.
A marca brasileira Kopenhagen é controlada pela gestora americana Advent International desde 2020.
Procuradas, Nestlé e Kopenhagen disseram que não podem se manifestar antes da conclusão da aquisição.
Loja de chocolates da Kopenhagen
Loja de chocolates da Kopenhagen
Caso confirmado, o negócio, que inclui a Brasil Cacau, do mesmo controlador, ocorre cerca de três meses depois de o Tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar a compra da Garoto pela Nestlé.
Na ocasião, um dos termos do acordo com a autarquia estabelecia que o grupo suíço Nestlé se comprometesse a não adquirir ativos que representassem pelo menos 5% do mercado de chocolates no Brasil por cinco anos.
A Kopenhagen possui, somada à Brasil Cacau, mais de 800 lojas no Brasil.
Recentemente, a multinacional suíça anunciou um aumento de investimento no total de R$ 2,7 bilhões no Brasil até 2026. O intuito, segundo a companhia, é expandir no país as suas fábricas de chocolates e biscoitos, que correspondem a uma fatia relevante da empresa.

Tópicos Relacionados

Nestlé Negócios Cade
Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

