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IGP-M

Índice usado em reajuste do aluguel sobe 8,64% em 12 meses

Ao mesmo tempo, o varejo e a construção tiveram alta em suas taxas

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 12:19

Publicado em 

29 abr 2019 às 12:19
Dinheiro Crédito: Pixabay
O IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 0,92% em abril, percentual inferior ao observado em março (1,26%).
Segundo comunicou nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, a FGV (Fundação Getulio Vargas), o IGP-M acumula inflação de 3,1% no ano e de 8,64% nos últimos 12 meses. As informações são da Agência Brasil.
A queda da taxa de março para abril foi provocada pelos preços no atacado. A inflação do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede o atacado, recuou de 1,67% em março para 1,07% em abril.
Ao mesmo tempo, o varejo e a construção tiveram alta em suas taxas. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que mede o varejo, subiu de 0,58% em março para 0,69% em abril. O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) passou de 0,19% para 0,49% no período.

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