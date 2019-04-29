Índice usado em reajuste do aluguel sobe 8,64% em 12 meses

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O IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 0,92% em abril, percentual inferior ao observado em março (1,26%).

Segundo comunicou nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, a FGV (Fundação Getulio Vargas), o IGP-M acumula inflação de 3,1% no ano e de 8,64% nos últimos 12 meses. As informações são da Agência Brasil.

A queda da taxa de março para abril foi provocada pelos preços no atacado. A inflação do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede o atacado, recuou de 1,67% em março para 1,07% em abril.