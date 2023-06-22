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Crítica

Na Itália, Lula diz que manutenção da atual taxa de juros é irracional

Durante coletiva em Roma, ele citou Selic em 13,75% e inflação em 5%
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 jun 2023 às 09:58

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 09:58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como irracional a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22) em Roma, na Itália, Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
“Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira”, disse, ao citar a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), varejistas e pequenos e médios produtores.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR
"É irracional o que está acontecendo no Brasil, você ter uma taxa de 13,75% com uma inflação de 5%"
Lula - Presidente
“Tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi aprovado para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, do crescimento econômico e da geração de empregos. Então ele tem que ser cobrado. É só isso.”
Na Itália, antes de embarcar para a França, Lula disse ainda que Campos Neto joga contra a economia brasileira.
“Não existe explicação aceitável do porquê a taxa de juros está 13,75%. Nós não temos inflação de demanda”, avaliou. “Acho sinceramente que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira”, concluiu.

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