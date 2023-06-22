Na Itália, Lula diz que manutenção da atual taxa de juros é irracional

“Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira”, disse, ao citar a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), varejistas e pequenos e médios produtores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR

"É irracional o que está acontecendo no Brasil, você ter uma taxa de 13,75% com uma inflação de 5%" Lula - Presidente

“Tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi aprovado para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, do crescimento econômico e da geração de empregos. Então ele tem que ser cobrado. É só isso.”

Na Itália, antes de embarcar para a França, Lula disse ainda que Campos Neto joga contra a economia brasileira.