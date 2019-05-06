Mundo: China ainda se prepara para ir aos EUA discutir comércio

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang afirmou nesta segunda-feira (06) que uma delegação do país ainda prepara uma viagem aos Estados Unidos para uma nova rodada de negociações comerciais. O funcionário, contudo, não respondeu uma questão sobre a data da viagem nem se o grupo será liderado pelo vice-premiê Liu He.