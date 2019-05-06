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Negociações

Mundo: China ainda se prepara para ir aos EUA discutir comércio

O porta-voz chinês comentou que os EUA já fizeram ameaças de tarifas "muitas vezes" anteriormente, em referência às mensagens de Trump

Publicado em 

06 mai 2019 às 10:57

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 10:57

Estados Unidos e China Crédito: Reprodução/Internet
Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang afirmou nesta segunda-feira (06) que uma delegação do país ainda prepara uma viagem aos Estados Unidos para uma nova rodada de negociações comerciais. O funcionário, contudo, não respondeu uma questão sobre a data da viagem nem se o grupo será liderado pelo vice-premiê Liu He.
O porta-voz chinês comentou que os EUA já fizeram ameaças de tarifas "muitas vezes" anteriormente, em referência às mensagens do presidente americano, Donald Trump, que no domingo (05) anunciou pelo Twitter mais tarifas contra produtos chineses e disse que há dificuldade nas negociações com Pequim.
Geng afirmou que autoridades na China tentam "conseguir mais informação sobre a situação relevante", mas acrescentou que a delegação está sendo preparada. Na semana passada, autoridades americanas chegavam a dizer que um acordo seria algo iminente. 

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