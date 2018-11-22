Multinacional caça jovens em escolas e redes sociais para capacitar

Grupo selecionado para o programa "Iniciativas pelos Jovens" Crédito: Divulgação

Para ajudar jovens a terem novas chances no mercado de trabalho e driblarem o desemprego, que afeta essa parcela da população mais intensamente, olheiros de uma multinacional buscam talentos em salas de aula de universidades, escolas técnicas e até nas redes sociais para oferecer treinamento, com chances de absorção no quadro profissional.

Com a intenção de contratar 9 mil pessoas com idade abaixo de 30 anos em todo país em dois anos, a Nestlé desenvolve o programa de capacitação para a juventude em áreas como inovação e empreendedorismo, por exemplo.

A companhia, que tem atuação no Estado com a fábrica de chocolates da Garoto em Vila Velha, e é líder mundial na produção de alimentos e bebidas, iniciou o programa "Iniciativas pelos Jovens" no país em 2015 e lançou agora, em parceria com outras 18 grandes empresas, uma seleção anual de jovens de todo Brasil para participar de um fórum com pessoas de todos os países do Mercosul.

Foram 30 selecionados neste primeiro ano para representar o Brasil no encontro sobre o futuro da juventude no mercado de trabalho que acontecerá no dia 3 de dezembro em Montevideo, no Uruguai. Entre eles está um capixaba, o estagiário de nível técnico em Mecânica na fábrica da Garoto Guilherme Teixeira, de 20 anos, formado pelo Ifes.

Estagiário de nível técnico em Mecânica na fábrica da Garoto Guilherme Teixeira, de 20 anos, formado pelo Ifes Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo ele, a seleção para participar do encontro - que é precedido de capacitações - foi feita no Espírito Santo pela própria fábrica, num processo seletivo interno. Guilherme foi o escolhido pelo trabalho que vinha desenvolvendo na unidade. "Eu busco fazer as coisas da melhor forma possível. Agora sinto que essa oportunidade é o meu cometa Halley, algo único que vai mudar minha vida e o meu futuro", disse após participar de um dia de treinamento e debates, ontem, na sede da Nestlé, em São Paulo.

O grupo também conta com jovens selecionados em sala de aula por universidades e escolas técnicas de São Paulo e influenciadores digitais. Para os próximos anos, a busca nesses locais deve se expandir pelo Brasil, incluindo no Estado.

INVESTIMENTO

Para formar esses jovens e ampliar programas de estágios e trainees que abrigarão alguns deles, a multinacional está investindo cerca de R$ 4 milhões neste ano. Segundo o presidente da Nestlé no Brasil, Marcelo Melchior, a iniciativa nasceu após uma percepção que os jovens estão enfrentando mais dificuldades no mercado de trabalho nacional.

"O jovem brasileiro hoje, desiludido, quer migrar. Por isso queremos criar oportunidades no país e prepará-los para isso. Os que vão estar na ponta, participando do encontro, são 30 neste ano, mas em um ano de funcionamento já foram mais de 20 mil jovens impactados pelo programa", explicou.

A aliança liderada pela Nestlé em torno da causa uniu marcas como Google, CSN, Braskem e Nilsen, por exemplo. Somada toda essa aliança de 19 empresas, foram mais de 98 mil jovens impactados pelas capacitações para o trabalho em 12 meses, com criação de 20 mil oportunidades para eles nas empresas participantes. Para o próximo ano, a meta é criar 26 mil postos de trabalho no país para a juventude nessas empresas, sendo 20 mil para jovens até 30 anos e 6 mil oportunidades de primeiro emprego para aprendizes, estagiários e trainees.

Grupo não conseguiu vender marcas para aprovar fusão

Durante a coletiva de imprensa realizada ontem, em São Paulo, Melchior, evitou falar sobre futuros investimentos do grupo e o longo processo de fusão com a Garoto, que se estende desde 2002.Questionado sobre como anda o processo de aprovação da transação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e a venda de marcas exigidas para aprovar a fusão, entre elas o Serenata de Amor, o presidente afirmou que o grupo não conseguiu compradores. O prazo para esses desinvestimentos era até julho.

Tentamos fazer a venda mas não conseguimos. Sobre o processo, ainda está no Cade e não foi finalizado, então não tenho maiores detalhes", disse sem informar se a Nestlé pedirá mais tempo para fazer as vendas.