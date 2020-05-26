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Medida Provisória

MP libera R$ 29 bilhões de crédito extra para Cidadania e Saúde

A maior parte do recurso será direcionada ao Ministério da Cidadania para auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:41

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:41

Dinheiro
Governo abriu R$ 29,058 bilhões de crédito Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
governo federal abriu R$ 29,058 bilhões de crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, conforme medida provisória publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26). 
A maior parte do recurso (R$ 28,720 bilhões) será direcionada ao Ministério da Cidadania para auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade, devido à pandemia da Covid-19. O restante (R$ 338,260 milhões) será repassado ao Fundo Nacional de Saúde para cobrir despesas com servidores ativos da União e benefícios obrigatórios a servidores civis, empregados e militares.

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