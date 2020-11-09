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Previsões

Mourão diz que Estados e municípios estão 'nadando em recursos'

O vice-presidente também completou em conversa que o País superou as 'previsões catastróficas' decorrentes da pandemia da Covid-19

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:25
Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão Crédito: Alan Santos/PR
"O Brasil conseguiu nessa situação difícil da pandemia superar com louvor os problemas apresentados. Estamos vendo a economia, o setor privado da economia, voltando à vida. Os índices melhorando. E isso é fruto de quê? De medidas que foram tomadas pelo governo, que não hesitou não só em abrir crédito, como em postergar o pagamento de impostos. Os nossos Estados e municípios estão nadando em recursos porque eles tiveram contas adiadas a serem pagas, receberam recursos extras vindos do governo federal e a arrecadação não caiu ao ponto como se julgava que ia cair".
Do vice-presidente Hamilton Mourão durante live do banco Itaú nesta segunda-feira (9). Mourão disse na conversa ao vivo que o País superou as "previsões catastróficas" decorrentes da pandemia da covid-19 e estimou que estimativas de perdas no crescimento devem ficar abaixo do previsto.

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