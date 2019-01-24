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Questionado

Mourão descarta privatização dos Correios: 'Por enquanto, não'

Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro declarou que os Correios tinham 'grande chance' de entrar em um programa de privatizações

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 12:35

Publicado em 

24 jan 2019 às 12:35
Hamilton Mourão Crédito: Estadão/Futura Press/Fátima Meira
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, descartou a possibilidade de privatização imediata dos Correios. Na manhã desta quinta-feira (24), ele foi a uma cerimônia de comemoração dos 365 anos do órgão e homenagem ao Dia do Carteiro, em Brasília.
"Por enquanto, não", respondeu Mourão, quando questionado se era a favor da privatização da estatal.
Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro declarou que os Correios tinham "grande chance" de entrar em um programa de privatizações. Já o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marcos Pontes, declarou em dezembro que o tema não estava na pauta no momento.
Ainda nesta quinta-feira, 24, ele recebe a ministra da Defesa da Itália, Elisabetta Trenta, no Palácio do Planalto. Em seguida vai almoçar com representes da Confederação Nacional do Comércio e da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, na sede da CNC.
O último compromisso previsto na agenda oficial está marcado para as 17 horas, quando ocorre a passagem de chefia do 11º Depósito de Suprimento do Exército.

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