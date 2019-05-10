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Reforma da Previdência

Mourão defende reforma da Previdência em encontro com empresários

"É um tema de grande responsabilidade para o futuro", disse

Publicado em 

09 mai 2019 às 21:54

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 21:54

O vice presidente Hamilton Mourão defende reforma da Previdência em encontro com empresários Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Após encontro com empresários, nesta quinta-feira (9), em Belo Horizonte, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o governo está tomando medidas para que o Brasil retorne ao caminho do crescimento sustentável. Mourão citou a nova Previdência afirmando que esse é um tema de grande responsabilidade para o futuro.
“Quero colocar que a questão da nova previdência é uma grande responsabilidade de nós mais velhos para que a juventude do Brasil efetivamente tenha um futuro. Caso contrário, estaremos fugindo das nossas responsabilidades e deixando os jovens tendo que trabalhar até o último dia que tiverem nessa terra, e não é isso que desejamos”, disse em entrevista a jornalistas após participar, em Belo Horizonte, de um encontro empresarial da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).
Sobre economia, Mourão afirmou que é preciso concentrar esforços para uma retomada duradoura do crescimento e da geração de emprego. “Temos por dever e por obrigação envidar todos os esforços para que consigamos reverter essa espiral descendente que tem sido vivida, retornando a um caminho de crescimento e um crescimento sustentável e não aquele do voo da galinha. E, principalmente, para que se reverta esse quadro de desemprego que afeta a maioria do povo brasileiros e, principalmente, os jovens”.
Questionado sobre os desentendimentos com o escritor Olavo de Carvalho, Mourão respondeu que essa questão é “página virada”. “Essa questão do Olavo, o presidente Jair Bolsonaro já colocou muito claro, é página virada. Todas as questões que coloquei aqui para vocês são muito mais importantes do que essa discussão paroquial, vamos dizer assim.”

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