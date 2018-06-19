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Luto

Morte de Eliezer Batista repercute entre empresários capixabas

Representantes do setor empresarial e personalidades do cenário político lamentaram a morte do ex-ministro de Minas e Energia

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 02:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 02:12
Eliezer Batista faleceu nesta segunda-feira (18) Crédito: Flickr/FGV
A morte do empresário e ex-ministro Eliezer Batista aos 94 anos na noite desta segunda-feira (18) repercutiu entre o setor empresarial capixaba. Representantes do setor e personalidades do cenário político lamentaram a morte do ex-ministro de Minas e Energia.
Em nota, o governador Paulo Hartung (MDB) lamentou a perda e decretou luto oficial de três dias no Estado. O ex-ministro fez parte de uma geração visionária no país. Doutor Eliezer também sempre demonstrou um enorme carinho por Pedra Azul, disse.
> Morre Eliezer Batista, presidente da Vale que projetou Tubarão
Os representantes do setor empresarial ressaltaram a importância do empresário para o desenvolvimento econômico do Estado. O Brasil perde uma liderança importante, desenvolvimentista, que sempre esteve à frente do pensamento econômico e sempre inspirou o empreendedorismo com projetos que marcaram e marcam a economia do Espírito Santo e do país, disse o presidente da Findes, Léo de Castro.
A visão à frente do seu tempo de Eliezer Batista também foi mencionada pelos empresários. Lamento a perda de um dos maiores visionários do Brasil, que proporcionou um grande desenvolvimento no mercado internacional unindo exploração e comercialização de minério com uma logística muito à frente do que imaginávamos, afirmou o presidente do ES em Ação, Wagner Chieppe.
O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, afirmou ainda que a notícia deixa no Estado uma lacuna enorme. É uma perda irreparável. Recebemos essa notícia com muita tristeza. O Espírito Santo era, no passado, representado por uma figura brilhante, afirmou.
RELAÇÃO COM O ESTADO
Além da importância para o desenvolvimento da economia, Eliezer Batista também foi lembrado por ter uma relação de carinho com o Espírito Santo. Foi um homem que o Espírito Santo precisa homenagear muito. Foi ele quem desbravou e descobriu a Pedra Azul. A região é naturalmente maravilhosa, mas foi ele quem promoveu, disse o empresário Jonice Tristão.
O ex-governador Artur Carlos Gerhardt Santos também comentou a relação do empresário com o Estado. Ele foi muito importante para o Espírito Santo em muitos aspectos. Além de desenvolver a Vale e o salto que deu no Porto de Tubarão, fez uma grande campanha para o desenvolvimento da região de montanhas capixabas, comentou.
A MORTE
O ex-presidente da Vale e ex-ministro de Minas e Energia Eliezer Batista morreu nesta segunda-feira (18) no Rio de Janeiro aos 94 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi confirmada.
 

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