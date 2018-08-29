Morre aos 76 anos o empresário capixaba Marcos Murad

Marcos Murad (ao centro) com os filhos Marcos, Monica e Murilo Crédito: Mônica Zorzanelli

Morreu na madrugada desta quarta-feira (29) o empresário Marcos Murad, que tinha 76 anos e era dono da escola de negócios MMurad, conveniada com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Espírito Santo. Marcos lutava contra uma leucemia (câncer no sangue) há dois anos e estava internado havia cinco meses no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, onde não resistiu à doença e morreu.

Em maio, ele chegou a passar por um transplante de medula, mas teve algumas complicações e contraiu uma infecção, que acabou piorando seu quadro. Murad deixa três filhos e quatro netos. Um dos filhos, o empresário Marcos Murad Filho falou sobre os últimos dias do pai.

"Ele estava muito fraco, tentando tratar a leucemia. Por conta dessa infecção, nos últimos dias ele já estava sedado. Meu pai teve uma trajetória muito bonita aqui no Espírito Santo. Para nós da família, ele deixa um legado de muita honestidade, responsabilidade e ética, algo que sempre teve em sua atuação profissional. Foi alguém que sempre teve muito zelo com os familiares", conta.

O corpo do empresário será velado a partir das 14h desta quinta-feira (30) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. O sepultamento está agendado para as 16h.

QUEM ERA MARCOS MURAD

Nascido em Vitória, em 1941, Murad se formou em Engenharia Civil na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e foi sócio da Estaca, uma empresa de estacamento que foi uma das fornecedoras na construção da Terceira Ponte, durante a década de 1980.

antigo Praia Tênis Clube, comprado em 2011 pelo Grupo Meridional. Na década de 1990, Marcos Murad foi presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon) entre 1990 e 1992. Ele também foi professor universitário na Ufes e diretor do, comprado em 2011 pelo Grupo Meridional.

Em 1995, criou a MMurad para dar treinamento e consultoria empresarial em diversas áreas. Em 1999, por meio de um convênio com a FGV, a empresa passou a oferecer cursos de pós-graduação MBA no Espírito Santo.

LUTO OFICIAL

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, decretou luto oficial por três dias na capital pela morte do empresário. Os dois trabalharam juntos, quando Marcos era diretor do Praia Tênis Clube e Luciano iniciava sua carreira como médico esportivo.

Eu conheci Marcos Murad quando ele dirigia o Praia Tênis Clube. Uma pessoa muito querida, respeitada, um homem extremamente honesto e sério. Tenho lembranças muito carinhosas com o Marcos nos momentos em que me aconselhou no início da minha carreira como médico esportivo do Praia Tênis Clube. Tem sido um ano muito difícil para Vitória e para o Espírito Santo. Estamos perdendo vários capixabas de muito valor em um período muito curto de tempo. Uma tristeza enorme para todos nós, amigos do Marcos. Transmitir à família neste momento o pesar da cidade através do luto oficial é um gesto de carinho e reconhecimento, disse o prefeito.

PAULO HARTUNG

É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do professor e empresário Marcos Murad, importante líder capixaba que muito contribuiu para formar novos empreendedores no Espírito Santo por meio de sua instituição de ensino. Também atuou à frente de nosso importante setor da construção civil, com perfil marcante, sempre voltado para inovação e desenvolvimento de boas práticas.

Meus sentimentos aos familiares e amigos.

Paulo Hartung

Governador do Espírito Santo