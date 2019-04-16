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Preços

Ministro nega alteração em política de preços dos combustíveis

Bento Albuquerque participou de um seminário sobre o setor de óleo e gás nesta terça-feira (16)

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:38

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:38
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta terça-feira (16) que não haverá qualquer alteração na política de preços dos combustíveis da Petrobras. Pouco antes da reunião com o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo, Albuquerque participou de um seminário sobre o setor de óleo e gás e foi questionado por jornalistas sobre qualquer alteração.
"Nenhuma", respondeu antes de entrar no carro e seguir para o Palácio do Planalto.
Um pouco mais cedo, ele já havia sido indagado sobre o assunto. "O mercado é livre e assim continuará sendo até que mude", afirmou.
Na noite de quinta-feira passada (11), Bolsonaro impediu a Petrobras de aumentar em 5,7% o preço do diesel. A decisão fez as ações da estatal despencarem no dia seguinte e gerou debate sobre a possível volta de uma política de interferências do governo na estatal, como a praticada na gestão de Dilma Rousseff.
Bento Albuquerque disse ter havido um erro de comunicação e que o presidente estava desinformado. Bolsonaro tomou a decisão sem consultar a equipe econômica e aconselhado pelo ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil).
"A meu ver, houve um erro de comunicação na apresentação deste índice de 5,74% e, por contingências, eu estava voando para Roraima e, quando pousei em Manaus, é que comecei a receber as informações", disse o ministro.
"Entendo que o presidente não estando informado e não tendo as pessoas para informá-lo exatamente daquilo que estava ocorrendo. Ele pediu esclarecimentos e é isso que nós vamos prestar a ele", afirmou Albuquerque, referindo-se à reunião desta tarde.

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