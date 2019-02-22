Ministro garante a Casagrande construção de ferrovia no Estado

Crédito: Gabriel Lordêllo

O governador Renato Casagrande afirmou, em coletiva na tarde desta quinta-feira (21), que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que a ferrovia ligando Cariacica a Anchieta, no Sul do Estado, vai ser feita pela Vale.

“O ministro, mais uma vez, garantiu em reunião pública que a ferrovia até Anchieta será feita no processo de antecipação de outorga da ferrovia Vitória-Minas – se houver essa antecipação. Mais que isso, a Vale contratará a viabilidade da ferrovia toda – Cariacica-Rio –, elaborará o projeto e fará as licenças ambientais da ferrovia. Isso para mim, para o governador do Rio de Janeiro e para toda a bancada capixaba”, destacou Casagrande.

Segundo o governador, o governo do Rio também tem interesse na ferrovia ligando Cariacica ao Rio de Janeiro – sobretudo por conta da quantidade de investimentos passando pelo Porto do Açu, no município de São João da Barra, litoral fluminense. “Estamos juntando forças”, completou Casagrande.