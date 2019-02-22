Ministro garante a Casagrande construção de ferrovia no Estado

O governador Renato Casagrande afirmou, em coletiva na tarde desta quinta-feira (21), que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que a ferrovia ligando Cariacica a Anchieta, no Sul do Estado, vai ser feita pela Vale.
“O ministro, mais uma vez, garantiu em reunião pública que a ferrovia até Anchieta será feita no processo de antecipação de outorga da ferrovia Vitória-Minas – se houver essa antecipação. Mais que isso, a Vale contratará a viabilidade da ferrovia toda – Cariacica-Rio –, elaborará o projeto e fará as licenças ambientais da ferrovia. Isso para mim, para o governador do Rio de Janeiro e para toda a bancada capixaba”, destacou Casagrande.
Segundo o governador, o governo do Rio também tem interesse na ferrovia ligando Cariacica ao Rio de Janeiro – sobretudo por conta da quantidade de investimentos passando pelo Porto do Açu, no município de São João da Barra, litoral fluminense. “Estamos juntando forças”, completou Casagrande.
Por fim, Renato Casagrande foi questionado sobre a possibilidade de a tragédia de Brumadinho inviabilizar a construção da ferrovia. “Pelo que tenho visto das declarações do ministro, isso não tem influência. Pelo lado do governo não impacta. Pelo lado da Vale tem que ver”, comentou. A Vale foi questionada sobre o assunto, mas ainda não respondeu.