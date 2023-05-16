Ministro do STF restabelece piso salarial da enfermagem

BRASÍLIA - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), restabeleceu na noite desta segunda-feira (15) o piso salarial da enfermagem, que ele havia suspendido em setembro do ano passado.
A decisão foi tomada após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicar o projeto de lei aprovado pelo Congresso que libera R$ 7,3 bilhões para o custeio do piso.
Em sua decisão, Barroso aponta que os valores devem ser pagos por Estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União.
No caso dos profissionais da iniciativa privada, o ministro permitiu possibilidade de negociação coletiva.