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Fim da suspensão

Ministro do STF restabelece piso salarial da enfermagem

Decisão foi tomada após o governo Lula publicar o projeto de lei aprovado pelo Congresso que libera R$ 7,3 bilhões para o custeio do piso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2023 às 21:03

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 21:03

BRASÍLIA - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), restabeleceu na noite desta segunda-feira (15) o piso salarial da enfermagem, que ele havia suspendido em setembro do ano passado.
A decisão foi tomada após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicar o projeto de lei aprovado pelo Congresso que libera R$ 7,3 bilhões para o custeio do piso.
Em sua decisão, Barroso aponta que os valores devem ser pagos por Estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União.
No caso dos profissionais da iniciativa privada, o ministro permitiu possibilidade de negociação coletiva.

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