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Mudanças na pasta

Ministério da Economia confirma Paulo Valle na Secretaria do Tesouro

O funcionário de carreira vai substituir Jeferson Bitencourt no cargo, que deixou na quinta-feira o governo junto com Bruno Funchal e outros dois integrantes da equipe econômica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2021 às 20:13

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 20:13

Paulo Fontoura Valle vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional
Paulo Fontoura Valle vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional Crédito: Pedro França/Agência Senado
Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, 22, "o Ministério da Economia informa que Paulo Fontoura Valle aceitou o convite feito por Esteves Colnago para assumir a Secretaria do Tesouro Nacional", em substituição a Jeferson Bitencourt no cargo, que deixou na quinta-feira o governo junto com Bruno Funchal e outros dois integrantes da equipe econômica.
Assim como Bitencourt, Valle é funcionário de carreira do Tesouro, onde comandou por muito anos a área da dívida pública. Ele foi escolhido pelo novo secretário de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago.

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