Ministério anuncia leilão de três áreas de petróleo no ES

O Ministério de Minas e Energia aprovou o leilão de mais três blocos no Espírito Santo. As áreas estão na parte marítima da Bacia do Espírito Santo, duas delas em setores de águas ultra profundas e um na região de Vitória-Trindade. As áreas estão vão a leilão em 2021 na 18ª rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo.

A inclusão dos blocos foi aprovado em uma reunião do Conselho Nacional de Petróleo e Energia (CNPE), que é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. A proposta foi aprovada pelo conselho no último dia 5 de junho.

A informação foi confirmada pelo chefe da assessoria especial da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, Igor Walter, durante uma apresentação no Fórum Capixaba de Energia. Agora, com a aprovação, o ministério irá realizar estudos sísmicos na região.