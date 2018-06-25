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Exploração

Ministério anuncia leilão de três áreas de petróleo no ES

O leilão, aprovado em uma reunião do Conselho Nacional de Petróleo e Energia, realizado no dia 5 de junho, vai contemplar dois setores de águas ultra profundas e um setor na região de Vitória - Trindade

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 16:19
O Ministério de Minas e Energia aprovou o leilão de mais três blocos no Espírito Santo. As áreas estão na parte marítima da Bacia do Espírito Santo, duas delas em setores de águas ultra profundas e um na região de Vitória-Trindade.  As áreas estão vão a leilão em 2021 na 18ª rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo.
A inclusão dos blocos foi aprovado em uma reunião do Conselho Nacional de Petróleo e Energia (CNPE), que é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. A proposta foi aprovada pelo conselho no último dia 5 de junho. 
A informação foi confirmada pelo chefe da assessoria especial da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, Igor Walter, durante uma apresentação no Fórum Capixaba de Energia. Agora, com a aprovação, o ministério irá realizar estudos sísmicos na região. 
 

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