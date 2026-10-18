Como 'power couples' da política alçaram primeiras-damas novatas ao Senado

Marina JHC, por exemplo, é nora de João Caldas, que foi deputado estadual e federal. A primeira suplente na chapa de Marina é a sogra dela, Dra. Eudócia. E seu marido, João Henrique Caldas — o "JHC" que apareceu ao lado do nome de Marina nas urnas —, foi eleito prefeito de Maceió (AL) em 2020 e reeleito em 2024 com uma votação expressiva, conquistando cerca de 83% dos votos válidos no primeiro turno. Para o governo estadual, ele teve 52% dos votos válidos. Marina nasceu em 1990 em Cuiabá (MT) e é formada em administração.