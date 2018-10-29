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Recuo de 1,88%

Mercado reage com euforia à vitória de Bolsonaro; dólar cai a R$ 3,58

Fundos brasileiros listados no exterior saltam quase 7%

Publicado em 

29 out 2018 às 12:43

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 12:43

A Bolsa brasileira ainda não abriu, mas o índice futuro avança 3,4%, para 89.300 pontos Crédito: Bearfotos/Freepik
O mercado financeiro reage com euforia, nesta segunda-feira (29), à vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições presidenciais de domingo. O dólar comercial recua 1,88% contra o real, cotado a R$ 3,586 para venda, enquanto ativos ligados ao Brasil no exterior sobem com força. Os investidores antecipam avanços na agenda de reformas de impacto fiscal no próximo governo e acreditam que a derrota do candidato do PT, Fernando Haddad, afasta a possibilidade de implementação de políticas contrárias aos interesses do mercado financeiro.
A Bolsa brasileira ainda não abriu, mas o índice futuro - contrato que antecipa o movimento do Ibovespa, referência do mercado local - avança 3,4%, para 89.300 pontos. Lá fora, os ETFs (fundos de índices) do Brasil listados na Europa saltam. O índice MSCI Brazil listado na Alemanha avança 6,4%, enquanto o iShares MSCI Brazil listado em Londres sobe 6,8% após a vitória de Bolsonaro. Já as ações da Latin American Investment Trust, da Blackrock, sobem 6,9%.
Os recibos de ações de companhias brasileiras têm comportamento semelhante. Na Bolsa de FRankfurt, os papéis da Petrobras sobem 11%, os da Gol têm alta de 9,2%, e os do Banco Do Brasil, de 5,3%.
Já o risco-país associado ao Brasil e medido pelo CDS ( credit default swap , espécie de seguro contra calote do país) cai de 207 para 200 pontos. É o menor nível desde maio.

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