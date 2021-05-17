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Parceria gera empregos

Mercado Livre anuncia investimento de R$ 10 bi no Brasil

São Paulo deve ter R$ 4 bilhões em investimentos. Segundo  o governador Doria, o Estado representa cerca de 40% do movimento de logística online do país

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:22
Parceria entre Mercado Livre e Governo do Estado de São Paulo
Parceria entre Mercado Livre e Governo do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira (17) que dos R$ 10 bilhões anunciados em investimentos para o Brasil neste ano, R$ 4 bilhões serão destinados ao estado de São Paulo. Em evento em Cajamar (SP) com o governador João Doria (PSDB), a empresa disse que vai empregar 5.000 pessoas por meio de uma parceria com o governo estadual.
Os postos de trabalho estão concentrados nos centros de distribuição de Cajamar e de Louveira. A formação e o recrutamento vão contemplar estudantes de Etecs e Fatecs das regiões de Cajamar, Louveira, Sorocaba e Osasco.
Serão 400 postos em tecnologia, 4.100 em logística e 400 em outros setores da empresa. As contratações já começaram.
Segundo Doria, São Paulo representa cerca de 40% do movimento de logística online do país e o ecommerce é um dos setores que mais vai crescer nos próximos anos. O investimento do Mercado Livre foi o maior aporte privado durante a gestão do tucano no estado.
A parceria entre a companhia e o governo também inclui 100 mil vagas em um curso de ecommerce, criado com o Centro Paula Souza e o Sebrae-SP, e uma linha de microcrédito a 340 mil empreendedores do Mercado Livre, concedida pelo Banco do Povo.
"Em março e abril tivemos os maiores números de empresas abertas em 22 anos. É importante apoiar os empreendedores, com acesso a curso e programas de microcrédito", disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento do estado.
O investimento no estado em 2021 representa o valor total direcionado ao Brasil no ano passado. A previsão é de investimentos ainda maiores em 2022, mesmo que o crescimento do ecommerce tenda a desacelerar no pós-pandemia.
"Vemos um potencial enorme da evolução do ecommmerce. A penetração no Brasil ainda está na casa de 11%. Considerando o ano passado; antes da pandemia, era de 5%. Nos Estados Unidos, chegou a 25%, e na China, passou dos 40%", afirmou Fernando Yunes, líder de ecommerce da empresa no Brasil.
Segundo ele, 85% dos vendedores da plataforma estão em São Paulo. A companhia pretende abrir mais um centro de distribuição em Cajamar e outro em Minas Gerais.

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