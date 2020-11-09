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Mercado de trabalho não terá recuperação tão rápida, diz presidente do BC

O titular da autoridade monetária disse que a aceleração tecnológica na crise foi tão rápida que impactou a alocação de mão de obra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 16:54

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:54

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta segunda-feira (9), que o mercado de trabalho não terá recuperação tão rápida quanto a atividade econômica após a pandemia do novo coronavírus.
O titular da autoridade monetária disse, em evento virtual promovido pela revista The Economist, que a aceleração tecnológica durante a crise foi tão rápida que impactou a alocação de mão de obra, especialmente de trabalhadores informais.
"O consumo está se recuperando e o PIB [Produto Interno Bruto] também, mas o mercado de trabalho não. Isso porque a tecnologia avançou tão rapidamente que não deu tempo de alocar os trabalhadores em algum lugar", destacou.
"A pandemia trouxe mudanças no padrão de consumo. Alguns vão voltar ao que eram antes, outros não", ponderou.
Campos Neto ressaltou que não há espaço fiscal para mais programas do governo de combate aos efeitos da pandemia em economias emergentes, principalmente no Brasil.
"O governo tem que fazer mais programas, o que significa mais gastos, e nos leva à questão: temos espaço fiscal para isso? Provavelmente a resposta, pelo menos nos emergentes, especialmente no Brasil, é não", declarou.
Segundo Campos Neto, a sociedade tem demandado uma recuperação sustentável e inclusiva.
Em seu ponto de vista, o crescimento econômico dos próximos anos terá de ser fomentado com dinheiro privado.
"Estamos perdendo dinheiro em portfólio porque as taxas [de juros] estão cada vez menores, mas estamos ganhando em investimento no setor real", comparou.

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