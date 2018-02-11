Mercado de trabalho: empresas recontratam os demitidos na crise

Paulo César Quiuqui Crédito: Marcelo Prest - GZ

Depois de 15 anos de trabalho em uma construtora, o carpinteiro Paulo César Quiuqui, 55 anos, foi desligado. Apesar de desconfiar que haveria cortes na empresa, a surpresa foi grande, e o levou a trabalhar fazendo bicos por cerca de dois anos. No final do ano passado, porém, ele foi readmitido pela mesma empresa.

Fui demitido em 2015 e chamado para voltar em setembro do ano passado. Durante esse tempo, trabalhei como autônomo e prestava serviços para várias empresas como microempreendedor individual, inclusive para a construtora que voltei a trabalhar agora. O momento é de felicidade, principalmente porque estou construindo o sonho de alguém que vai morar no prédio onde estou trabalhando, conta.

Assim como Paulo César, centenas de trabalhadores que haviam sido demitidos durante a crise estão sendo recontratados nesse momento de recuperação da economia. O setor de construção civil, um dos que mais sofreram com a crise, está sendo o protagonista desse movimento.

O nosso setor é o primeiro que sofre com a crise e o último que se recupera. Nos últimos quatro anos, as empresas de construção civil no Estado reduziram o quadro de funcionários em mais de 20 mil pessoas porque não havia lançamentos, explica José Élcio Lorenzon, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).

Segundo Lorezon, com os melhores números da economia, sobretudo a queda da taxa de juros, o setor está se reaquecendo, uma vez que mais pessoas estão optando pelo investimento em imóveis. Do final do ano passado para cá, as empresas retomaram os lançamentos de obras. Se antes da crise cada empresa tinha, em média, oito obras, durante a crise caiu para cerca de duas, e agora já chega a cinco empreendimentos.

A própria empresa de Lorezon, a construtora Lorenge, é uma das que está chamando de volta ex-funcionários nesse pós-crise. Já recrutamos cerca de 90 colaboradores de volta, em nossas 13 obras. E a tendência é que esse número cresça, comenta.

Outras construtoras, como o grupo Mata da Praia-Dacaza e a Sá Cavalcante, também já prometem readmissões de funcionários ao longo do ano, a medida que novos empreendimentos forem lançados.

Gustavo Figueiredo, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi), explica que esse é um movimento natural do setor. Várias empresas tiveram que fazer uma redução do quadro por falta de demanda ou pela necessidade, e não por ineficiência. Então, é natural que essas empresas busquem de voltas suas equipes que foram desmontadas e profissionais que já conhecem a cultura da empresa.

INDÚSTRIA

Outro setor em que se nota essa reação é o da indústria. Com o início da recuperação da capacidade ociosa de produção, essas empresas estão tendo que reforçar seus quadros, chamando em muitos casos ex-contratados. Esse é o caso da Cedisa, que do final do ano passado para cá já readmitiu cinco funcionários.

Tivemos que desligar na época pelo momento de crise, mas, para alguns profissionais de destaque, já havíamos dito que iríamos chamá-los de volta quando houvesse essa recuperação. Já recontratamos pessoas na área profissional e de suporte, e a perspectiva é que esse movimento siga ao longo do ano, diz a gerente da RH da empresa, Andréa Bolzan.

Já são vistas também recontratações nas áreas de saúde e educação privada, conforme explica a consultora de carreira e seleção Gisélia Curry. Já fiz seleção para uma faculdade particular e para uma empresa de diagnóstico por imagem que readmitiram funcionários, muitos por substituição, mas em busca de profissionais mais qualificados, conta.

SETORES QUE ESTÃO RECONTRATANDO

Construção Civil

A crise fez o setor parar de fazer lançamentos residenciais. Empresas que antes de 2014 tinham, em média, sete canteiros de obras, até o meio do ano passado tinham cerca de dois e, agora, já recuperam, com cerca de cinco.

A previsão é que a geração de empregos no setor aqueça novamente neste ano, com oportunidades para todos os cargos, desde engenheiros até pedreiros, carpinteiros e técnicos operacionais. Funcionários com experiência têm preferência.

Indústria

A capacidade de produção da indústria, que caiu com a crise, está começando a ser recuperada no Estado. Ou seja, a produção tem crescido e, com isso, as empresas precisam retomar as contratações.

Entre as funções desejadas estão desde profissionais da área administrativa, técnicos e área operacional. Há a possibilidade de readmissões de funcionários que precisaram ser desligados em função da crise.

Educação

Colégios e faculdades que tiveram que enxugar o quadro estão voltando a contratar, sobretudo profissionais mais qualificados que haviam sido demitidos antes, como professores com mestrado e doutorado.

Saúde

Empresas privadas da área da saúde, que sofreram com a perda de clientes, estão começando a sentir a melhora da procura e tem buscado reforçar o quadro ou fazer substituições, especialmente de profissionais especializados.

EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO PESAM NA ESCOLHA DOS EMPREGADORES

Em um processo de recrutamento de profissionais, um ex-funcionário larga na frente com boas vantagens. Entre os motivos pela preferência, estão a experiência, o conhecimento da cultura da empresa e a dispensa de novos treinamentos ou cursos de capacitações iniciais. Com isso, a contratação e a entrada do profissional é mais rápida e pode representar até uma economia.

De acordo com especialistas, esses são alguns dos motivos que têm levado empresas a readmitirem antigos contratados nesse pós-crise.

A diretora-executiva de relacionamento da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Tatiana Pelissari, explica que esse movimento se dá principalmente com profissionais especializados em alguma área, ou seja, que têm um diferencial.

Eles chamam de volta quem é um trabalhador de destaque, especializado em alguma área e que só demitiram porque era necessário aquela redução. Mas, na retomada, essas são as primeiras opções, até pela rapidez da contratação, já que aquela fase inicial de adaptação e integração é dispensada, afirma.

FUNÇÕES

As vagas para as quais essas readmissões mais têm aparecido são as de pedreiro, carpinteiro, técnicos de obras, engenheiros e de administração para o setor da construção civil.

Na indústria, as principais funções também são as operacionais e de suporte. Já nos setores de educação, saúde e tecnologia, com profissionais mais especializados, com mais nível de qualificação, são os mais visados.

É uma vantagem nesses casos porque esse profissional já conhece os mecanismos da empresa, o relacionamento com os superiores, além de dispensar as capacitações. Tem um pouco de desvantagem de ter que dispensar e pagar a rescisão, para depois contratar de novo, mas ainda assim vale a pena em muitos casos, pondera o advogado trabalhista Adriesley Esteves de Assis.

Essa onda de readmissões, inclusive, já era esperada, segundo o especialista em carreira e seleção, Elias Gomes, da Acroy Consultoria.

Quando as empresas dispensaram tantas pessoas qualificadas e treinadas naquele pior momento de crise, já se imaginava que um dos primeiros movimentos de quando houvesse essa retomada seria chamar de volta esse pessoal, que se não fosse o mau momento não haviam sido dispensados, destaca.

NOVA LEI TRABALHISTA LIMITA READMISSÕES

Crédito: Arquivo

Uma mesma empresa recontratar um funcionário que havia sido demitido é permitido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), segundo especialistas. No entanto, há limitações para alguns casos específicos.

A diretora-executiva de relacionamento da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Tatiana Pelissari, explica que se o funcionário foi demitido por justa causa, a empresa precisa esperar um prazo mínimo de 90 dias para readmití-lo. Mas, se o empregado não foi demitido por justa causa ou pediu para sair, não há um prazo de carência estipulado.

É uma prática legal e comum, mas que requer cuidados a esses pontos. Se o funcionário é readmitido com a mesma função e carga horária, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que ter pelo menos o mesmo salário que recebia antes, comenta.

Outro ponto de atenção é a nova legislação trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado. Segundo o advogado Adriesley Esteves de Assis, do escritório Alcure, Pereira & Puppim, a nova lei estabelece uma limitação quando há dispensa e recontratação pelo regime intermitente, que paga por hora trabalhada.

Hoje, o empresário não pode demitir o empregado e contratar como intermitente, para evitar uma onda de demissões com contratações em um regime menos vantajoso para o empregado. Para fazer isso, é preciso prazo de 180 dias, explica.



