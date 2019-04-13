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Sorte grande

Mega-Sena vai sortear prêmio de R$ 45 milhões neste sábado

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 11:55

Publicado em 

13 abr 2019 às 11:55
Sorteio da mega sena acontece neste sábado (13) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2.142 da Mega-Sena vai pagar aos acertadores das seis dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 45 milhões. Aplicado na Poupança da Caixa, o montante pode render mais de R$ 219 mil por mês.
Os números serão sorteados na noite deste sábado(13) em Botucatu (SP). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.
Clientes com acesso ao internet banking da Caixa podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h. Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro.
O jogo mais barato, em que o apostador marca seis dezenas, custa R$ 3,50. O prêmio máximo é para quem acerta as seis dezenas sorteadas, mas quem faz a quina e a quadra também é contemplado.
DUPLA DE PÁSCOA
As apostas exclusivas para o sorteio especial da Dupla de Páscoa começaram na última quarta-feira (10). A partir de agora, todas as apostas registradas concorrerão ao sorteio especial, podendo ser utilizados tanto os volantes específicos da Dupla de Páscoa quanto os volantes regulares da Dupla-Sena.

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