Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 55 milhões

O valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 204 mil por mês Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (1º) o prêmio acumulado estimado em R$ 55 milhões. As seis dezenas do concurso 2.156 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, estacionado no Largo do Farol da Barra, na cidade de Salvador, na Bahia.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 204 mil por mês. Também, seria suficiente para adquirir 18 apartamentos, com carro na garagem.