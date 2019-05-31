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Sorte

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 55 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país

Publicado em 

31 mai 2019 às 18:31

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 18:31

O valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 204 mil por mês Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia neste sábado (1º) o prêmio acumulado estimado em R$ 55 milhões. As seis dezenas do concurso 2.156 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, estacionado no Largo do Farol da Barra, na cidade de Salvador, na Bahia.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 204 mil por mês. Também, seria suficiente para adquirir 18 apartamentos, com carro na garagem.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
> Governo quer liberar dinheiro de contas ativas do FGTS

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