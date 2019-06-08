Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 70 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Acumulada pela quarta vez consecutiva, a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 70 milhões do concurso 2.158 neste sábado (8). O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Aplicado na Poupança da Caixa, o montante do prêmio da Mega-Sena pode render mais de R$ 260 mil por mês, o que garante uma aposentadoria tranquila ao ganhador.

Segundo a Caixa, o valor é suficiente para adquirir 14 coberturas de luxo nas melhores localidades do país, no valor de R$ 5 milhões cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.