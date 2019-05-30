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Acumulou!

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões no sábado

Os números sorteados foram 02, 06, 27, 37, 44 e 47

Publicado em 

30 mai 2019 às 00:31

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 00:31

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 55 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou os números sorteados pela Caixa Econômica Federal na Mega-Sena desta quarta-feira (29), concurso 2.155. Os números sorteados foram 02, 06, 27, 37, 44 e 47.
A estimativa da Caixa para o prêmio do próximo concurso, a ser sorteado no sábado (1º) é de R$ 55 milhões. No sorteio de hoje, 91 apostas acertaram a quina e cada uma ganhou um prêmio de R$34,59 mil. A quadra teve 6.630 acertadores, com prêmios individuais de R$ 678,24.
> É melhor jogar na loteria quando prêmio está acumulado, diz professora
O valor da aposta simples, em seis números, é de R$ 3,50. A possibilidade de acerta é de uma em mais de 50 milhões. A aposta mais cara é de R$ 17.517,50, em 15 números. Neste caso, a possibilidade de acertar é de uma em 10 mil.

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