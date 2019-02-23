Marinha abre inquérito para investigar vazamento de óleo no Sul do ES

A plataforma P-58, da Petrobras, produz no Parque das Baleias, Litoral Sul Crédito: Divulgação

O derramamento jogou no mar 188 metros cúbicos de óleo. A Marinha informou que instaurou um inquérito para investigar as causas e responsabilidades do vazamento de óleo que ocorreu na manhã deste sábado (23) na plataforma P-58, da Petrobras. A embarcação está localizada no Parque da Baleias, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa capixaba.

não é enquadrado como um desastre ambiental, mas pode ser caracterizado como de médio porte. Após o ocorrido, a empresa instalou gabinetes de crise, em Vitória e no Rio de Janeiro, com a participação da Marinha e do Ibama. Segundo uma fonte do setor, o acidente, no Litoral Sul,

A Petrobras, logo após o rompimento do mangote, o processo de transferência do óleo para um navio aliviador foi interrompido. A companhia afirma que a plataforma está em condição segura e que não há vítimas nem impacto para a operação.

Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. As simulações iniciais indicam que não há risco de o material chegar à costa. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região.

O superintendente do Ibama no ES, Tarcísio Föeger, explica que a situação está controlada e que um plano de contenção foi colocado em prática para impedir que a mancha chegue até a costa. “Temos uma equipe experiente em campo agora. Devido às condições oceanográficas, com mar calmo e pouco vento, o risco do óleo chegar ao litoral é quase nulo”, explica ao acrescentar que até o final do dia mais informações serão passadas pelo Ministério do Meio Ambiente.