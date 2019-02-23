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Plataforma da Petrobras

Marinha abre inquérito para investigar vazamento de óleo no Sul do ES

Após o ocorrido, a empresa instalou gabinetes de crise, em Vitória e no Rio de Janeiro, com a participação da Marinha e do Ibama

Publicado em 

23 fev 2019 às 20:58

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 20:58

A plataforma P-58, da Petrobras, produz no Parque das Baleias, Litoral Sul Crédito: Divulgação
A Marinha informou que instaurou um inquérito para investigar as causas e responsabilidades do vazamento de óleo que ocorreu na manhã deste sábado (23) na plataforma P-58, da Petrobras. A embarcação está localizada no Parque da Baleias, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa capixaba. O derramamento jogou no mar 188 metros cúbicos de óleo
Após o ocorrido, a empresa instalou gabinetes de crise, em Vitória e no Rio de Janeiro, com a participação da Marinha e do Ibama. Segundo uma fonte do setor, o acidente, no Litoral Sul, não é enquadrado como um desastre ambiental, mas pode ser caracterizado como de médio porte
A Petrobras, logo após o rompimento do mangote, o processo de transferência do óleo para um navio aliviador foi interrompido. A companhia afirma que a plataforma está em condição segura e que não há vítimas nem impacto para a operação.
Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. As simulações iniciais indicam que não há risco de o material chegar à costa. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região.
O superintendente do Ibama no ES, Tarcísio Föeger, explica que a situação está controlada e que um plano de contenção foi colocado em prática para impedir que a mancha chegue até a costa. “Temos uma equipe experiente em campo agora. Devido às condições oceanográficas, com mar calmo e pouco vento, o risco do óleo chegar ao litoral é quase nulo”, explica ao acrescentar que até o final do dia mais informações serão passadas pelo Ministério do Meio Ambiente.
Em 2009, um outro vazamento de óleo atingiu o litoral do Espírito Santo, afetando praias de Linhares. A falha ocorreu no carregamento de um navio com óleo. Na época, vazaram 2 mil metros cúbicos em uma monoboia do Terminal Norte Capixaba, no município de São Mateus.

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