  Mansueto: Dívida bruta deve chegar a 94% do PIB em 2020
Efeitos do coronavírus

Mansueto: Dívida bruta deve chegar a 94% do PIB em 2020

De acordo com o secretário, o déficit primário deve atingir neste ano R$ 708,7 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:48

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:48

Mansueto participou de evento do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Mansueto em evento do Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: TCES | Divulgação
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou em live nesta segunda-feira (1º), que a dívida bruta deve chegar a 94% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano por causa das medidas para mitigar os efeitos do coronavírus, mas que deverá voltar a cair com medidas de ajuste fiscal e reformas a serem retomadas em 2021.
"O que importa ao investidor é saber que ele vai receber lá na frente e que em determinado momento a dívida começará a cair", afirmou em transmissão do site Focus.Jor.
De acordo com o secretário, com as medidas para enfrentar efeitos econômicos da pandemia e o aumento dos gastos em saúde, o déficit primário deve atingir neste ano R$ 708,7 bilhões, ou 9,9% do PIB.

