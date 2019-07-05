Mais de cinco toneladas de queijo são destruídas no ES

"Outra coisa evidente era a ausência de embalagem dos produtos. É na embalagem que é registrado o selo do Serviço de Inspeção oficial, seja o SIF, SIE, SUSAF, SIAPP ou SIM", explicou o órgão.

Todos os produtos apreendidos foram destruídos em um aterro sanitário. De acordo com o Idaf, o selo do Serviço de Inspeção é a garantia de que os queijos foram produzidos e armazenados em conformidade com o que é determinado pela legislação. Ou seja, sem o selo não há garantias da procedência e qualidade do produto.