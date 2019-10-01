Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mais de 5,7 milhões entregam declaração do ITR 2019 dentro do prazo
Propriedades rurais

Mais de 5,7 milhões entregam declaração do ITR 2019 dentro do prazo

O ITR é um imposto federal pago anualmente pelos proprietários de imóveis ou propriedades rurais

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 17:29

Publicado em 

01 out 2019 às 17:29
Receita Federal Crédito: Arquivo/Agência Brasil
FolhaPress - Os sistemas da Receita Federal registraram o recebimento de cerca de 5,795 milhões de DITR (Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) de 2019, entregues dentro do prazo, que se encerrou na segunda-feira (30).
No ano passado, foram entregues 5,661 milhões declarações dentro do prazo regulamentar. As informações são da Agência Brasil.
Quem não entregou a DITR 2019 dentro do prazo, poderá fazer a declaração a partir desta terça (1º) e estará sujeito a pagamento de multa de 1% do imposto devido, limitada a 20%. A multa mínima é de R$ 50,00, mesmo para quem não tenha imposto apurado na declaração.

Veja Também

Projeto de lei prevê dedução de gastos veterinários no Imposto de Renda

Governo estuda reduzir todas as alíquotas do Imposto de Renda

A Notificação de Lançamento da Multa por Atraso e a correspondente Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para pagamento da multa serão emitidos pelo programa de preenchimento da DITR.
O ITR é um imposto federal pago anualmente pelos proprietários de imóveis ou propriedades rurais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados