Mais de 5,7 milhões entregam declaração do ITR 2019 dentro do prazo

FolhaPress - Os sistemas da Receita Federal registraram o recebimento de cerca de 5,795 milhões de DITR (Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) de 2019, entregues dentro do prazo, que se encerrou na segunda-feira (30).
No ano passado, foram entregues 5,661 milhões declarações dentro do prazo regulamentar. As informações são da Agência Brasil.
Quem não entregou a DITR 2019 dentro do prazo, poderá fazer a declaração a partir desta terça (1º) e estará sujeito a pagamento de multa de 1% do imposto devido, limitada a 20%. A multa mínima é de R$ 50,00, mesmo para quem não tenha imposto apurado na declaração.
A Notificação de Lançamento da Multa por Atraso e a correspondente Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para pagamento da multa serão emitidos pelo programa de preenchimento da DITR.
O ITR é um imposto federal pago anualmente pelos proprietários de imóveis ou propriedades rurais